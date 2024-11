Singapore: Nuove prospettive per le relazioni con l'Indonesia sotto la guida di Wong e Prabowo

06 Novembre 2024_ Il Primo Ministro di Singapore, Lawrence Wong, ha dichiarato che lui e il Presidente indonesiano Prabowo Subianto possono avviare una nuova era nelle relazioni bilaterali, elevando i legami tra Singapore e Indonesia. Durante una conferenza stampa a Jakarta, Wong ha sottolineato i benefici derivanti dalle solide fondamenta costruite dai leader precedenti. I due leader hanno discusso opportunità di cooperazione in settori come la sicurezza alimentare e l'energia sostenibile, evidenziando l'importanza di lavorare insieme per affrontare le sfide future. La visita di Wong segna il suo primo viaggio ufficiale in Indonesia da quando ha assunto l'incarico a maggio. La fonte di questa notizia è Berita Harian. Singapore e Indonesia sono vicini geograficamente e collaborano attivamente in vari ambiti, inclusi quelli economici e di sicurezza, all'interno del contesto dell'ASEAN.