11 Agosto 2024_ Singapore sta per introdurre nuovi dispositivi innovativi per affrontare le fuoriuscite di petrolio in mare, contribuendo a prevenire danni ambientali. Queste tecnologie sono state accolte con favore da diversi Paesi, evidenziando l'importanza della cooperazione internazionale nella lotta contro l'inquinamento marino. I nuovi strumenti mirano a migliorare l'efficacia delle operazioni di contenimento e pulizia delle fuoriuscite di petrolio, un problema significativo per le acque costiere. La notizia è stata riportata da Tamil Murasu. Queste iniziative si inseriscono nel contesto degli sforzi di Sinagpore per mantenere la sua reputazione come leader nella sostenibilità ambientale e nella gestione delle risorse marine.