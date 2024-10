Singapore: Nuove unità abitative con attesa ridotta in arrivo per il mese di ottobre

06 Ottobre 2024_ L'Ente per lo Sviluppo Abitativo di Singapore (HDB) ha annunciato il lancio di oltre 2000 nuove unità abitative con tempi di attesa inferiori a tre anni, disponibili per la vendita nel mese di ottobre. Queste unità, denominate "Shorter Waiting Times flats", sono concentrate in tre progetti di vendita, con quasi il 70% delle unità che offre opzioni di quattro e cinque stanze. Il progetto West Brickville, situato a Bukit Batok, presenta il tempo di attesa più breve, pari a soli due anni. La notizia è riportata da 联合早报. L'HDB prevede che, includendo queste nuove unità, il totale di quelle con attesa ridotta per quest'anno raggiungerà un numero significativo, contribuendo a soddisfare la crescente domanda di alloggi a Singapore.