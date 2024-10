Singapore: Nuovi fondi per potenziare gli investimenti in startup deep-tech

28 Ottobre 2024_ Singapore destinerà 440 milioni di dollari di Singapore a un programma volto a stimolare gli investimenti del settore privato in startup deep-tech. L'iniziativa, annunciata dal Vice Primo Ministro Heng Swee Keat, mira a sostenere le aziende innovative attraverso il potenziamento del programma Startup SG Equity, parte del piano RIE 2025. Nonostante una leggera flessione nel capitale di rischio raccolto quest'anno, il governo intende attrarre investitori globali e locali per supportare le startup in fase di crescita. La notizia è stata riportata da The Business Times. Inoltre, il governo prevede di lanciare nuove iniziative per connettere le comunità startup locali e globali, facilitando l'espansione delle aziende di Singapore nei mercati esteri.