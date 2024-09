30 Settembre 2024_ Le autorità di Sinagpore hanno introdotto nuovi progetti nell'ambito del programma People’s Action 2030 (PA 2030) per migliorare il benessere della comunità. Questi progetti sono stati sviluppati per promuovere l'unità sociale e rispondere alle esigenze della popolazione. Gli ufficiali responsabili della partecipazione sociale (CRO) si impegnano a comprendere le necessità della comunità e a implementare azioni per soddisfarle. Le nuove iniziative mirano a rafforzare la coesione sociale tra i cittadini. La notizia è stata riportata da Tamil Murasu. Sinagpore, una nazione insulare del sud-est asiatico, è nota per la sua diversità culturale e il suo impegno per il progresso sociale.