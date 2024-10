Singapore: Nuovo aeroporto logistico in arrivo per potenziare Changi

03 Ottobre 2024_ Singapore annuncia lo sviluppo di un secondo aeroporto logistico, il Airport Logistics Park 2, che sarà operativo dal 2030. Questo progetto mira a migliorare la capacità di gestione della logistica e a rafforzare la posizione dell'aeroporto di Changi come hub regionale per il cargo aereo. L'iniziativa è parte di un piano più ampio per sostenere la crescita del settore della logistica e del trasporto aereo nella regione. Changi Airport è uno dei principali aeroporti del mondo, noto per la sua efficienza e i servizi di alta qualità, come riportato da 联合早报. Il nuovo parco logistico rappresenta un passo significativo per Singapore nel mantenere la sua competitività nel mercato globale della logistica.