Singapore: Nuovo aiuto finanziario per affrontare il costo della vita

13 Agosto 2024_ Il governo di Singapore ha annunciato un pagamento speciale per oltre 2,4 milioni di cittadini adulti, che riceveranno tra $200 e $400 a settembre per affrontare l'aumento del costo della vita. Questa misura fa parte del Pacchetto di Garanzia, che include anche buoni e rimborsi per le spese domestiche. I cittadini possono verificare la loro idoneità tramite il sito govbenefits.gov.sg e riceveranno notifiche tramite l'app Singpass. La notizia è stata riportata dal Ministero delle Finanze di Singapore, evidenziando l'impegno del governo nel mitigare gli effetti dell'inflazione e delle tasse sui beni e servizi. I pagamenti sono destinati a cittadini di età superiore ai 21 anni con un reddito imponibile fino a $100,000 e non si applicano a chi possiede più di una proprietà.