Singapore: Nuovo gruppo di revisione per rilanciare il mercato azionario

17 Settembre 2024_ Singapore ha istituito un nuovo gruppo di revisione per rafforzare il mercato azionario, come annunciato dal Ministro dei Trasporti Chee Hong Tat durante la conferenza per il 25° anniversario della Securities Investors Association Singapore (SIAS). Il gruppo, composto da 10 leader dei settori pubblico e privato, si concentrerà su aree chiave per attrarre investimenti e migliorare l'ecosistema di finanziamento delle imprese. Chee ha sottolineato l'importanza di un mercato azionario forte per facilitare le uscite di IPO e promuovere la crescita delle startup locali. La fonte di questa notizia è The Business Times. Il governo di Singapore sta considerando misure politiche e incentivi per rendere il mercato azionario più competitivo e accessibile alle imprese locali e regionali.