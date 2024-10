Singapore: Nuovo hub logistico al Tuas Port per potenziare le operazioni marittime

18 Ottobre 2024_ Un nuovo hub logistico di 18,6 ettari sarà sviluppato al Tuas Port di Singapore, con l'obiettivo di migliorare le operazioni di gestione delle merci, inclusi beni sensibili. Il PSA Supply Chain Hub @ Tuas, realizzato da PSA Singapore, sarà operativo entro il secondo trimestre del 2027 e sostituirà il Keppel Distripark, attualmente in funzione. Il Primo Ministro Lawrence Wong ha sottolineato che il nuovo hub aumenterà la competitività del porto, consentendo una gestione più efficiente delle spedizioni e attirando flussi commerciali. La struttura includerà capacità di stoccaggio automatizzato e un sistema di gestione dei dati in tempo reale per migliorare la produttività. La notizia è riportata da The Business Times Weekend. Singapore, attualmente il più grande hub di transhipment al mondo, mira a superare i 40 milioni di TEU nel 2024, mentre il Tuas Port, una volta completato nel 2040, diventerà il porto completamente automatizzato più grande al mondo.