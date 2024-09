Singapore: Nuovo piano per promuovere l'insegnamento delle lingue madri nelle scuole

15 Settembre 2024_ Il Ministero dell'Istruzione di Singapore ha annunciato l'introduzione di nuovi programmi per promuovere l'insegnamento delle lingue madri nelle scuole, con l'obiettivo di avviare corsi di lingua madre entro il 2026. Questi corsi mirano a sensibilizzare gli studenti sull'importanza dell'apprendimento della propria lingua madre e a stimolare il loro interesse per essa. Un alto funzionario del Ministero ha dichiarato che il piano contribuirà ad aumentare l'entusiasmo degli studenti per l'apprendimento della lingua madre. La notizia è stata riportata da Tamil Murasu. Singapore, una nazione multietnica, riconosce l'importanza delle lingue madri per preservare la cultura e l'identità delle diverse comunità presenti nel Paese.