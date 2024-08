Singapore: Nuovo progetto per la gestione dei rifiuti nucleari

22 Agosto 2024_ Il governo di New Taipei ha approvato un piano di gestione delle acque per la Taiwan Power Company, che prevede la costruzione di un deposito esterno per rifiuti nucleari. Questo progetto, che era in stallo da nove anni, inizierà i lavori nel 2025 e mira a risolvere le problematiche legate allo stoccaggio dei rifiuti nucleari, garantendo al contempo la sicurezza ambientale. La realizzazione del deposito è considerata un passo fondamentale per affrontare le sfide legate alla gestione dei rifiuti nucleari in Taiwan. La notizia è stata riportata da 中國時報. Il deposito sarà situato nella città di New Taipei, una delle aree più popolate di Taiwan, e rappresenta un'importante iniziativa per la sostenibilità e la sicurezza ambientale nella regione.