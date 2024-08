Singapore: Nuovo programma di aiuti per disoccupati con pagamenti graduali

27 Agosto 2024_ Singapore ha introdotto un nuovo programma di aiuti per i disoccupati, che prevede pagamenti graduali per i lavoratori con un reddito...

27 Agosto 2024_ Singapore ha introdotto un nuovo programma di aiuti per i disoccupati, che prevede pagamenti graduali per i lavoratori con un reddito mensile fino a S$5,000. Si stima che circa 60,000 residenti di Singapore possano beneficiare di questo programma ogni anno, che mira a supportare oltre il 60% delle persone licenziate involontariamente. Il Primo Ministro Wong ha sottolineato l'importanza di questo servizio nel contesto di un ambiente lavorativo instabile e pericoloso. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo per garantire la sicurezza economica dei cittadini. La notizia è stata riportata da berita.mediacorp.sg. Singapore, una nazione insulare e un importante centro finanziario in Asia, continua a sviluppare politiche per sostenere i suoi cittadini in tempi di crisi.