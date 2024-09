Singapore: Nuovo supporto per i cercatori di lavoro con reddito mensile basso

31 Agosto 2024_ A partire da aprile 2025, Singapore introdurrà un programma di supporto per i cercatori di lavoro che guadagnano 5.000 dollari o meno al mese, con l'obiettivo di aiutare circa 60.000 residenti ogni anno. Questa iniziativa mira a fornire assistenza a coloro che affrontano difficoltà economiche, migliorando le loro opportunità di impiego. Il governo di Singapore sta cercando di affrontare le preoccupazioni legate alla disoccupazione e alla sicurezza economica dei cittadini. La notizia è stata riportata da straitstimes.com. Singapore, una nazione insulare e un importante centro finanziario in Asia, continua a sviluppare politiche per sostenere i suoi cittadini in un contesto economico in evoluzione.