Singapore: Onitsuka Tiger presenta la sua collezione a Milano sotto la direzione di Andrea Pompilio

18 Settembre 2024_ Onitsuka Tiger, il celebre marchio giapponese di abbigliamento sportivo, svelerà la sua nuova collezione Primavera/Estate 2025 durante la settimana della moda di Milano. Sotto la direzione creativa di Andrea Pompilio, il brand ha guadagnato notorietà per le sue collezioni eleganti e funzionali, apprezzate da appassionati di streetwear e moda. La presentazione della collezione attira l'attenzione di numerosi volti noti, tra cui l'ambasciatrice del marchio, Momo, membro del gruppo TWICE. L'evento si svolgerà in diretta da Milano, un'importante capitale della moda, come riportato da lofficielsingapore.com. La settimana della moda di Milano rappresenta un'opportunità unica per celebrare l'innovazione e la creatività nel settore, con un forte legame con l'arte e la cultura italiana.