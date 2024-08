Singapore: Permessi di accesso per aiuti umanitari dopo le inondazioni

06 Agosto 2024_ Dopo le recenti inondazioni, Singapore ha concesso permessi di accesso ai cittadini stranieri per facilitare l'invio di aiuti umanitari. Questa misura permetterà a molte persone di ricevere assistenza nelle aree colpite dalle inondazioni, dove le operazioni di soccorso sono in pieno svolgimento. Le autorità locali stanno intensificando gli sforzi per garantire che le necessità delle popolazioni colpite siano soddisfatte. La notizia è stata riportata da Tamil Murasu. Le inondazioni hanno avuto un impatto significativo su diverse comunità, evidenziando l'importanza della cooperazione internazionale in situazioni di emergenza.