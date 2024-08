Singapore: Peroni Nastro Azzurro celebra il Gran Premio con una nuova edizione limitata

31 Agosto 2024_ In vista del Gran Premio di Singapore 2024, Peroni Nastro Azzurro 0.0%, il rinomato marchio di birra italiana, si prepara a festeggiare con una bottiglia in edizione limitata. Questa birra senza alcol, frutto di una partnership pluriennale con Ferrari, è stata lanciata in sole 2.024 bottiglie numerate, destinate a diventare oggetti da collezione per gli appassionati di motorsport. Inoltre, Peroni ha nominato Charles Leclerc, celebre pilota di Formula 1, come primo ambasciatore globale del marchio, aumentando l'entusiasmo per la stagione di F1. La notizia è riportata da alvinology.com, evidenziando l'importanza della presenza italiana nel mondo del motorsport. Peroni Nastro Azzurro 0.0% offre anche promozioni speciali per i fan della F1, rendendo l'esperienza ancora più coinvolgente.