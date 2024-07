Singapore: Pfizer inaugura un impianto da 1 miliardo di dollari a Tuas per la produzione di ingredienti farmaceutici

23 Luglio 2024_ Pfizer ha inaugurato un nuovo impianto a Tuas, Singapore, con un investimento di 1 miliardo di dollari, dedicato alla produzione di ingredienti farmaceutici attivi (API) per medicinali oncologici, antidolorifici e antibiotici. La struttura, che si estende su 429.000 piedi quadrati, prevede la creazione di oltre 250 posti di lavoro entro il 2026, di cui l'80% già occupati da locali. Il sito produrrà 11 tipi di API, inclusi quelli utilizzati in farmaci di successo come Ibrance per il cancro al seno. Il Ministro del Commercio e dell'Industria, Gan Kim Yong, ha sottolineato l'importanza di Pfizer per l'industria farmaceutica di Singapore, evidenziando il suo ruolo nella preparazione del Paese per future pandemie, come riportato da The Business Times. Pfizer, attiva a Singapore dal 1964, ha già un impianto di produzione di API e un quartier generale regionale per i mercati emergenti in Asia.