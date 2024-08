Singapore: Piano master per affrontare l'invecchiamento della popolazione

10 Agosto 2024_ Singapore necessita di un piano master per rispondere alle esigenze della sua popolazione anziana, secondo l'architetto Liu Thai Ker. Liu ha suggerito di riservare più terreni per attività ricreative, al fine di migliorare la qualità della vita degli anziani. La proposta arriva in un contesto di crescente preoccupazione per l'invecchiamento demografico del Paese, che richiede soluzioni innovative e sostenibili. L'architetto ha sottolineato l'importanza di pianificare spazi che favoriscano l'inclusione sociale e il benessere degli anziani. La notizia è riportata da The Business Times. Singapore, una delle città-stato più sviluppate al mondo, sta affrontando sfide legate all'invecchiamento della sua popolazione, con un aumento significativo del numero di cittadini over 65.