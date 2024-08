Singapore: Piccole e medie imprese preoccupate per l'impatto del congedo parentale condiviso

23 Agosto 2024_ Le piccole e medie imprese (PMI) di Singapore esprimono preoccupazione per le nuove disposizioni sul congedo parentale condiviso, che...

23 Agosto 2024_ Le piccole e medie imprese (PMI) di Singapore esprimono preoccupazione per le nuove disposizioni sul congedo parentale condiviso, che prevedono un aumento a 10 settimane a partire dal 2025. La direttrice di una PMI, Lily Tan, ha sottolineato le difficoltà nella gestione del carico di lavoro e nella formazione di nuovo personale durante le assenze per maternità. Altri esperti avvertono che le PMI potrebbero affrontare sfide significative, specialmente quando una sola persona gestisce funzioni lavorative critiche. La fonte di queste informazioni è channelnewsasia.com. Le PMI sono una parte fondamentale dell'economia di Singapore, contribuendo in modo significativo all'occupazione e alla crescita economica del paese.