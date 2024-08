Singapore: Politiche per un ambiente lavorativo più familiare in discussione

30 Agosto 2024_ A Singapore, il dibattito sulle politiche lavorative a favore delle famiglie è tornato in primo piano dopo l'annuncio del Primo Ministro Lawrence Wong di nuove misure per promuovere un ambiente più familiare. Le proposte includono l'introduzione di quattro settimane di congedo di paternità retribuito obbligatorio a partire da aprile 2025 e un nuovo schema di Congedo Parental Condiviso. Tuttavia, esperti e genitori avvertono che le aziende devono fare la loro parte per garantire un vero equilibrio tra lavoro e vita privata, poiché non tutte possono offrire la flessibilità necessaria. La fonte di queste informazioni è todayonline.com. Le sfide per i genitori lavoratori a Singapore evidenziano la necessità di un cambiamento culturale e strutturale per supportare le famiglie nel contesto lavorativo.