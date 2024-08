Singapore: Preoccupazione per l'escalation del conflitto tra Hamas e Israele

02 Agosto 2024_ Singapore esprime profonda preoccupazione per l'escalation del conflitto tra Hamas, un gruppo armato palestinese, e Israele, che ha...

02 Agosto 2024_ Singapore esprime profonda preoccupazione per l'escalation del conflitto tra Hamas, un gruppo armato palestinese, e Israele, che ha portato a morti e feriti a Gaza. Il Ministero degli Affari Esteri di Singapore ha esortato tutte le parti a prendere misure per ridurre le tensioni e prevenire un conflitto più ampio. Inoltre, Singapore ha sottolineato l'importanza di rispettare il diritto umanitario internazionale e ha chiesto a Hamas di fermare i lanci di razzi verso Israele, mentre Israele deve interrompere le sue rappresaglie su Gaza. La notizia è stata riportata da Berita Harian. Singapore continua a monitorare la situazione e ribadisce il suo impegno per la pace e la stabilità nella regione mediorientale.