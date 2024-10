Singapore: Preoccupazioni per le nuove leggi sulla pubblicità elettorale da parte del Singapore Democratic Party

19 ottobre 2024_ Bryan Lim Boon Heng, Vice-Presidente del Singapore Democratic Party (SDP), ha espresso preoccupazioni riguardo alle nuove leggi sulla pubblicità elettorale, in particolare l'Elections (Integrity of Online Advertising) (Amendment) Act (ELIONA). Lim ha messo in dubbio l'equità di queste leggi, sostenendo che potrebbero avvantaggiare il partito al governo, il People's Action Party (PAP), rispetto ai candidati dell'opposizione. La legge, approvata di recente, mira a combattere la diffusione di contenuti manipolati online durante le elezioni, ma Lim ha sottolineato che la sua attuazione sarà cruciale per garantire un campo di gioco equo. La notizia è riportata da theonlinecitizen.com. Le elezioni generali sono previste entro novembre 2025, e Lim ha invitato il pubblico a monitorare le possibili distorsioni nei confronti dei candidati dell'opposizione.