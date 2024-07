Singapore: Preparativi per l'estensione della vita operativa della centrale nucleare di Taichung

28 Luglio 2024_ La centrale nucleare di Taichung, unità 1, ha ufficialmente cessato le operazioni, spingendo gli esperti a raccomandare preparativi per un'estensione della sua vita operativa. Il Ministero dell'Economia di Singapore ha dichiarato che darà priorità alle procedure necessarie per garantire una fornitura elettrica stabile e il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio. Questa decisione è cruciale per mantenere l'affidabilità del sistema energetico del Paese, mentre si cerca di bilanciare le esigenze ambientali. La notizia è stata riportata da 中國時報. Singapore, una delle città-stato più sviluppate al mondo, sta affrontando sfide significative nel settore energetico, cercando di integrare fonti rinnovabili e garantire la sicurezza energetica.