Singapore: Presidente Tharman Shanmugaratnam promuove il ruolo delle donne nel management

06 Settembre 2024_ Il Presidente di Singapore, Tharman Shanmugaratnam, ha sottolineato l'importanza di aumentare la partecipazione delle donne nei ruoli esecutivi e di gestione. Durante un intervento, ha esortato a implementare misure più efficaci per garantire che un numero maggiore di donne possa accedere a posizioni di leadership. Inoltre, Singapore ha recentemente approvato l'importazione di elettricità a basse emissioni di carbonio dall'Indonesia, ampliando le sue fonti energetiche sostenibili. Infine, la nuotatrice paralimpica Yip Pin Xiu ha evidenziato la necessità di cambiare la percezione sociale nei confronti delle persone con disabilità per favorire il loro successo sportivo. La notizia è stata riportata da berita.mediacorp.sg. Singapore continua a lavorare per promuovere l'uguaglianza di genere e l'inclusione sociale, con iniziative che mirano a migliorare le opportunità per tutti i cittadini.