Singapore: Pritam Singh chiede un processo in Alta Corte per presunti inganni al Parlamento

26 Agosto 2024_ Pritam Singh, leader dell'opposizione e capo del Workers' Party (WP) di Singapore, ha richiesto un processo in Alta Corte riguardo a presunti inganni comunicati al Parlamento. Un processo di 16 giorni è stato programmato nei tribunali statali dal 14 ottobre al 13 novembre. Singh ha sollevato preoccupazioni riguardo alla trasparenza e all'integrità delle comunicazioni parlamentari. La notizia è stata riportata da straitstimes.com. Il Workers' Party è uno dei principali partiti di opposizione a Singapore, noto per il suo impegno nella politica locale e per la sua critica alle politiche del governo.