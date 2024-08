Singapore: Progetti per la creazione di 'Smart City' in corso

13 Agosto 2024_ A Singapore sono in fase di attuazione diversi progetti per la creazione di 'Smart City', un'iniziativa che mira a sviluppare città...

13 Agosto 2024_ A Singapore sono in fase di attuazione diversi progetti per la creazione di 'Smart City', un'iniziativa che mira a sviluppare città basate su tecnologia e moderni servizi. Questi progetti sono progettati per promuovere la crescita economica e migliorare la qualità della vita dei cittadini. L'implementazione di tecnologie avanzate e infrastrutture moderne è al centro di questa trasformazione urbana. L'iniziativa è stata riportata da Tamil Murasu. Singapore, una delle città più sviluppate del mondo, sta investendo in innovazioni per rimanere all'avanguardia nel panorama urbano globale.