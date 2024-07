Singapore: Progetto di treno ad alta velocità con Kuala Lumpur in arrivo entro il 2026

19 Luglio 2024_ I governi di Malesia e Singapore stanno collaborando per realizzare un progetto di treno ad alta velocità che collegherà Kuala Lumpur e Singapore. Il completamento del progetto è previsto entro il 2026. Questa nuova linea ferroviaria ridurrà significativamente i tempi di viaggio tra le due città e si prevede che stimolerà la crescita economica. Il progetto è visto come un passo importante per migliorare le infrastrutture di trasporto nella regione. Lo riporta Tamil Murasu. Il treno ad alta velocità rappresenta un'importante iniziativa per rafforzare i legami economici e sociali tra Malesia e Singapore.