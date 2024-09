Singapore: Proposta di modifica della legge sulla pena di morte suscita polemiche

21 Settembre 2024_ La Commissione Giustizia e Legge del Parlamento di Singapore ha approvato una proposta di modifica del codice penale che limita l'applicazione della pena di morte ai soli casi di omicidio intenzionale, richiedendo l'unanimità dei giudici per la sua applicazione. I membri dell'opposizione hanno criticato la proposta, sostenendo che essa equivalga a una sostanziale abolizione della pena di morte, risultando ingiusta per le vittime e le loro famiglie. Il Vice Ministro della Giustizia ha difeso la modifica, affermando che essa è in linea con gli standard internazionali sui diritti umani e non comporterà la liberazione dei condannati a morte. La notizia è stata riportata da 中國時報, evidenziando le tensioni politiche in corso riguardo alla questione della pena capitale a Singapore, un paese noto per le sue severe leggi contro il crimine.