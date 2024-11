Singapore: Quattro adulti su dieci a rischio diabete secondo un'indagine

03 Novembre 2024_ Un'indagine condotta dall'Università Nazionale di Singapore in collaborazione con l'Associazione Diabetica di Singapore ha rivelato che il 40% degli adulti a Singapore è in prediabete, con quasi il 70% di loro inconsapevole del rischio. La ricerca ha anche evidenziato una scarsa conoscenza generale riguardo al diabete tra la popolazione. Questo dato allarmante sottolinea l'importanza di campagne di sensibilizzazione e prevenzione per affrontare la crescente incidenza della malattia. L'indagine mira a stimolare una maggiore consapevolezza e azioni preventive tra i cittadini. La fonte di queste informazioni è 早报星期天. L'Associazione Diabetica di Singapore è un ente che si dedica alla sensibilizzazione e alla prevenzione del diabete, fornendo supporto e risorse per i pazienti e le loro famiglie.