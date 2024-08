Singapore: Rafforzamento della regolamentazione dei media per prevenire conflitti tra opinione pubblica e politica

01 Agosto 2024_ Il National Communications and Communications Commission (NCC) di Singapore ha annunciato un inasprimento delle misure di regolamentazione sui media per evitare la confluenza di opinioni pubbliche e politiche. Questa iniziativa mira a garantire un'informazione più equilibrata e a prevenire la diffusione di notizie fuorvianti che possano influenzare il dibattito politico. Il NCC sottolinea l'importanza di mantenere un ambiente mediatico sano e responsabile, in linea con gli standard di integrità e trasparenza. Le nuove misure saranno implementate a breve e si prevede un monitoraggio costante delle pratiche giornalistiche. La notizia è stata riportata da 中國時報. Singapore, una delle città-stato più sviluppate dell'Asia, è nota per il suo rigido controllo dei media e per le politiche volte a mantenere l'armonia sociale.