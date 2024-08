Singapore: Rafforzamento delle relazioni bilaterali con le Filippine attraverso la cooperazione sanitaria e ambientale

15 Agosto 2024_ Singapore e Filippine hanno firmato due memorandum d'intesa per approfondire la cooperazione nel settore sanitario e nel commercio di crediti di carbonio. Durante la visita ufficiale del presidente singaporiano Halimah Yacob a Manila, è stata sottolineata l'importanza di garantire un trattamento equo e migliori benefici per i lavoratori sanitari filippini impiegati a Singapore. Inoltre, i due paesi si sono impegnati a sviluppare un quadro bilaterale per il trasferimento internazionale di crediti di carbonio, in linea con gli obiettivi di riduzione delle emissioni. La notizia è stata riportata da 联合早报. Singapore e Filippine celebrano quest'anno il 55° anniversario delle loro relazioni diplomatiche, evidenziando un legame che va oltre la geografia e si basa su forti legami interpersonali.