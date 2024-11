Singapore: Rafforzamento delle relazioni tra Singapore e Stati Uniti secondo il Primo Ministro Wong

08 Novembre 2024_ Il Primo Ministro di Singapore, Lawrence Wong, ha dichiarato che le relazioni bilaterali con gli Stati Uniti stanno progredendo positivamente. Durante una conferenza stampa, Wong ha sottolineato l'importanza di continuare a rafforzare i legami con gli Stati Uniti, soprattutto in vista dell'insediamento del nuovo presidente americano, Donald Trump. Ha anche evidenziato i benefici del trattato di libero scambio tra Singapore e Stati Uniti, che ha compiuto 20 anni, creando opportunità di lavoro significative per gli americani. Wong ha espresso fiducia nel futuro della cooperazione con gli Stati Uniti, non solo in ambito economico, ma anche in questioni di sicurezza. La notizia è stata riportata da Tamil Murasu. Singapore, una città-stato nel sud-est asiatico, è nota per la sua economia fiorente e le sue politiche estere attive.