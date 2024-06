Singapore: Rafforzati i legami economici e tecnologici con l'Italia

25 Giugno 2024_ Singapore e Italia hanno rafforzato i loro legami economici e tecnologici, come dichiarato dal Presidente Tharman Shanmugaratnam durante un evento a Roma il 23 giugno. Diverse aziende di Singapore, come PSA e GIC, sono attive in Italia, gestendo terminali portuali e investendo in centri dati a energia rinnovabile. I due Paesi collaborano anche in progetti scientifici e tecnologici, con iniziative congiunte nel campo della tecnologia alimentare e dell'intelligenza artificiale. STMicroelectronics, azienda franco-italiana, è un attore chiave nel settore elettronico di Singapore da decenni. Lo riporta beritaharian.sg. Durante la sua visita, il Presidente Tharman ha incontrato il Presidente italiano Sergio Mattarella e il Primo Ministro Giorgia Meloni, sottolineando l'importanza di tali relazioni in tempi incerti.