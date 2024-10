Singapore: Raggiunto un importante traguardo nella tecnologia dei computer quantistici

17 Ottobre 2024_ Un team di ricerca dell'Università Tsinghua ha sviluppato il computer quantistico più piccolo al mondo, utilizzando un singolo fotone come unità di calcolo. Questa innovazione consente di eseguire calcoli complessi, aprendo nuove possibilità nel campo della tecnologia quantistica. Il computer rappresenta un significativo passo avanti nella miniaturizzazione delle tecnologie quantistiche, potenzialmente rivoluzionando vari settori. La notizia è stata riportata da The Merit Times. L'Università Tsinghua, situata in Cina, è nota per la sua eccellenza nella ricerca scientifica e tecnologica.