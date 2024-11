Singapore: Rapporto SPOR evidenzia progressi in settori chiave

1 Novembre 2024_ Il Ministero delle Finanze di Singapore ha pubblicato la nuova edizione del Singapore Public Sector Outcomes Review (SPOR), evidenziando i progressi del Paese in vari ambiti. Il rapporto, rilasciato ogni due anni, sottolinea la crescita economica, l'aumento dell'occupazione e il miglioramento dell'accesso all'istruzione e alla salute. Inoltre, il documento mette in luce le iniziative del governo per sostenere le famiglie e migliorare la qualità della vita dei cittadini. La notizia è riportata da தமிழ் முரசு. Singapore, una delle economie più competitive al mondo, continua a investire in infrastrutture e servizi per garantire un futuro sostenibile e prospero per i suoi abitanti.