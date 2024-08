Singapore: Record di fatturato per le aziende quotate a luglio 2024

13 Agosto 2024_ Le aziende quotate a Singapore hanno registrato un fatturato di 3,93 trilioni di dollari a luglio 2024, segnando il miglior risultato per lo stesso mese nella storia. Questo mese ha visto 91 aziende raggiungere il loro massimo storico, il numero più alto dall'inizio dell'anno. Il tasso di crescita annuale del fatturato è stato del 5,3%, con il settore elettronico che ha brillato con un incremento del 7,5%. Questi dati evidenziano una ripresa economica significativa nel paese, come riportato da 工商時報. Singapore, un importante centro finanziario e commerciale in Asia, continua a mostrare resilienza e crescita nel panorama economico globale.