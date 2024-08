Singapore: Riapre Siloso Beach dopo la pulizia post-sversamento di petrolio

03 Agosto 2024_ Siloso Beach a Sentosa è stato riaperto al pubblico il 3 agosto 2024, dopo un'importante operazione di pulizia a seguito di uno sversamento di petrolio avvenuto il 14 giugno. Questo è il primo di tre spiagge dell'isola a riaprire, con Palawan Beach e Tanjong Beach che seguiranno dopo il completamento delle operazioni di pulizia. La Sentosa Development Corporation ha annunciato che le attività acquatiche riprenderanno non appena la qualità dell'acqua tornerà ai livelli normali. La riapertura è stata anticipata grazie agli sforzi di pulizia che hanno coinvolto circa 450 volontari, come riportato da Tamil Murasu. Le attività commerciali nelle vicinanze sono pronte ad accogliere i visitatori con promozioni speciali per celebrare la riapertura della spiaggia.