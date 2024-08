Singapore: Richiesta di revisione della suddivisione dei seggi elettorali da parte del Partito Progressista

07 Agosto 2024_ Il Partito Progressista di Singapore ha presentato una mozione in Parlamento per richiedere una revisione del processo di...

07 Agosto 2024_ Il Partito Progressista di Singapore ha presentato una mozione in Parlamento per richiedere una revisione del processo di suddivisione dei seggi elettorali, criticando la crescente mancanza di trasparenza del governo. La mozione, sostenuta dal Partito dei Lavoratori, è stata respinta con 10 voti favorevoli e 76 contrari. Il Ministro dell'Istruzione Chan Chun Sing ha difeso il governo, affermando che la suddivisione dei seggi non è influenzata da gerrymandering, poiché i seggi riflettono la diversità della popolazione. La notizia è riportata da 联合早报. La questione della revisione dei seggi è vista come un segnale importante in vista delle prossime elezioni a Singapore.