17 Settembre 2024_ Durante il Consiglio annuale della Leadership del Servizio Pubblico, il Ministro Kanan Lee Hsien Loong è stato elogiato per la sua...

17 Settembre 2024_ Durante il Consiglio annuale della Leadership del Servizio Pubblico, il Ministro Kanan Lee Hsien Loong è stato elogiato per la sua chiara e coraggiosa guida nel settore pubblico. Il capo del servizio pubblico, Leo Yip, ha sottolineato come la leadership di Lee abbia ispirato fiducia e standard elevati tra i funzionari pubblici, anche in tempi difficili. Yip ha evidenziato l'importanza del messaggio di Lee nel mantenere la fiducia dei cittadini e nel guidarli attraverso scelte difficili. La notizia è riportata da Berita Harian. Lee Hsien Loong è il Primo Ministro di Singapore e ha ricoperto ruoli chiave nella politica del paese, contribuendo a plasmare le politiche pubbliche e a garantire la stabilità economica.