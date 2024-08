Singapore: Riforme significative annunciate per il rinnovamento del contratto sociale

26 Agosto 2024_ Il Primo Ministro di Singapore, Lawrence Wong, ha promesso cambiamenti significativi in quattro aree politiche chiave durante il suo discorso per il National Day Rally del 18 agosto. Tra le misure annunciate, spicca il nuovo programma di supporto per i disoccupati, che offre fino a S$6,000 per sei mesi, e l'impegno a rendere le spese per l'istruzione prescolare più accessibili. Il Ministro Senior Lee Hsien Loong ha sottolineato l'importanza di un cambiamento di atteggiamento da parte dei cittadini per affrontare le sfide attuali, come l'aumento del costo della vita. Le nuove classificazioni degli appartamenti BTO e l'aumento dei sussidi per l'acquisto di case sono altre iniziative destinate a migliorare la situazione abitativa. La notizia è riportata da theonlinecitizen.com. Singapore, una delle città-stato più sviluppate del mondo, sta cercando di affrontare le sfide economiche e sociali attraverso politiche innovative e un rinnovato impegno verso le famiglie.