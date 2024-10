Singapore: Ripristinata la regolare circolazione dei treni dopo il termine dello sciopero

01 Ottobre 2024_ A partire da oggi, il servizio ferroviario a Singapore torna alla normalità dopo un mese di interruzioni causate da uno sciopero dei lavoratori. Le autorità hanno confermato che, con la conclusione delle proteste, i treni riprenderanno a operare come di consueto. Questo sviluppo segna un ritorno alla stabilità per i pendolari e il sistema di trasporto pubblico della città-stato. Singapore, come riportato da தமிழ் முரசு, è un importante hub commerciale e finanziario in Asia, e il ripristino del servizio ferroviario è cruciale per la mobilità dei suoi cittadini. Le autorità locali hanno assicurato che continueranno a monitorare la situazione per prevenire futuri disagi.