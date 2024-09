Singapore: Ritorno dei turisti cinesi a Kinmen dopo cinque anni di assenza

23 Settembre 2024_ Dopo cinque anni di interruzione a causa della pandemia, un gruppo di 22 turisti cinesi è tornato a Kinmen, accolto calorosamente al porto di Shui Tou. Il sindaco di Kinmen, Chen Fuhai, ha dichiarato che questo evento segna una grande opportunità per il settore turistico dell'isola, auspicando un aumento del numero di visitatori cinesi in futuro. I membri del gruppo, provenienti dalla provincia di Fujian, sono entusiasti di esplorare la storia, la cultura e la gastronomia locale di Kinmen. La municipalità ha annunciato piani per promuovere ulteriormente gli scambi turistici tra le due sponde dello Stretto di Taiwan, contribuendo così allo sviluppo economico dell'isola. La fonte di questa notizia è 人間福報 (The Merit Times), un'importante testata di Singapore. Kinmen è un'isola situata vicino alla costa cinese, nota per la sua storia militare e le sue bellezze naturali.