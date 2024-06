Singapore: Sequestrati 6 miliardi di dollari in attività anti-riciclaggio

26 Giugno 2024_ Le autorità di Singapore hanno sequestrato 6 miliardi di dollari legati ad attività criminali e di riciclaggio di denaro tra gennaio 2019 e giugno 2024. Di questa somma, 416 milioni di dollari sono stati restituiti alle vittime, mentre 1 miliardo di dollari è stato confiscato dallo Stato. Il resto è ancora oggetto di indagini o procedimenti giudiziari, come riportato nella prima Strategia Nazionale di Recupero dei Beni di Singapore. Il Primo Ministro Lawrence Wong ha annunciato la strategia durante l'apertura della riunione plenaria del Financial Action Task Force (FATF) al Marina Bay Sands. Berita Harian riporta che la strategia mira a privare i criminali dei loro fondi illeciti e a restituirli alle vittime. La strategia include anche misure per migliorare la trasparenza e rafforzare le leggi contro il riciclaggio di denaro.