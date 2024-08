Singapore: Singapore Airlines aumenta i voli per Roma e Milano

12 Agosto 2024_ Singapore Airlines (SIA) ha annunciato un incremento dei voli verso Roma e Milano, due importanti città italiane, a partire dal 2025. I voli per Roma passeranno a cinque settimanali, mentre quelli per Milano diventeranno giornalieri, aumentando così le opzioni di viaggio per i passeggeri. Questa decisione è stata presa in risposta alla crescente domanda di viaggi verso queste destinazioni europee, particolarmente durante la stagione estiva. SIA ha anche confermato che non opererà i voli per Milano e Barcellona durante l'estate, ma offrirà più voli diretti. La notizia è stata riportata da straitstimes.com. L'aumento dei voli rappresenta un'opportunità per i viaggiatori di Singapore di esplorare la ricca cultura e la gastronomia italiana.