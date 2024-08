Singapore: SingPost registra un profitto operativo in crescita nel primo trimestre

16 Agosto 2024_ SingPost ha annunciato un profitto operativo di 24,4 milioni di dollari di Singapore nel primo trimestre, con un incremento del 105,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I ricavi sono aumentati del 22,4% a 494,8 milioni di dollari, sostenuti dalla crescita nei settori australiano e singaporiano, nonostante le difficoltà nel mercato internazionale. Le spese operative sono cresciute del 20,1%, ma il business di SingPost a Singapore ha registrato un profitto, a differenza del passato. La fonte di questa notizia è The Business Times. SingPost sta collaborando con il governo per sviluppare un modello operativo futuro per i servizi postali, mirando a ridurre i costi e migliorare l'accessibilità e l'esperienza del cliente.