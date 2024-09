Singapore: Sostegno di Singapore a ONU e multilateralismo durante visita di Guterres

03 Settembre 2024_ Singapore ha ribadito il suo sostegno all'ONU e al multilateralismo durante la visita del Segretario Generale António Guterres. I leader di Singapore, tra cui il Presidente Tharman e il Primo Ministro Wong, hanno discusso con Guterres questioni globali e regionali di rilevanza. La visita ha sottolineato l'importanza della cooperazione internazionale per affrontare le sfide attuali. Le dichiarazioni dei leader di Singapore evidenziano il loro impegno a lavorare con la comunità internazionale per promuovere la pace e la stabilità. La notizia è riportata da straitstimes.com. Singapore, una nazione insulare del sud-est asiatico, è conosciuta per il suo ruolo attivo nelle organizzazioni internazionali e per la sua politica estera orientata al dialogo e alla cooperazione.