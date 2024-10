Singapore: Successo della conferenza 'Insects to Feed the World 2024', prossima tappa a Torino nel 2026

09 Ottobre 2024_ Singapore ha ospitato con successo la conferenza 'Insects to Feed the World 2024', la prima del suo genere nella regione, grazie...

09 Ottobre 2024_ Singapore ha ospitato con successo la conferenza 'Insects to Feed the World 2024', la prima del suo genere nella regione, grazie all'organizzazione di Triumph Singapore e al supporto della Singapore Food Agency. L'evento ha visto la partecipazione di esperti e delegati, tra cui il rinomato chef Joseph Yoon, e ha generato un notevole interesse mediatico, contribuendo a promuovere l'industria degli insetti commestibili. La prossima edizione della conferenza si terrà nel 2026 a Torino, Italia, sottolineando il legame tra Singapore e il nostro Paese. La notizia è riportata da ttgmice.com. Questo evento rappresenta un passo importante per Singapore, che mira a diventare più resiliente nella produzione alimentare, approvando 16 specie di insetti per il consumo umano.