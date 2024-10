Singapore: Successo per l'evento di donazione di sangue nella città-stato

31 Ottobre 2024_ Un gran numero di cittadini di Singapore ha partecipato a un'importante iniziativa di donazione di sangue, che si è svolta in diverse località della città-stato. Questo evento è considerato cruciale per il Singapore Blood Bank, che si occupa della raccolta e distribuzione di sangue per le necessità mediche. La partecipazione attiva della comunità sottolinea l'importanza della donazione di sangue e il suo impatto sulla salute pubblica. L'iniziativa ha ricevuto un'ottima risposta, dimostrando la solidarietà dei cittadini verso chi ha bisogno di trasfusioni. La notizia è stata riportata da தமிழ் முரசு. Singapore, nota per il suo sistema sanitario avanzato, continua a promuovere campagne di sensibilizzazione per incoraggiare la donazione di sangue tra i suoi abitanti.