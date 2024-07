Singapore: Telemedicina per ridurre i tempi di attesa al pronto soccorso del Central Hospital

6 Luglio 2024_ Il pronto soccorso del Central Hospital di Singapore ha introdotto un servizio di telemedicina per ridurre i tempi di attesa dei pazienti non critici. Attraverso questo servizio, i pazienti possono consultare i medici da casa tramite videochiamata, evitando così le lunghe code in ospedale. L'iniziativa mira a migliorare l'efficienza del pronto soccorso e a fornire un'assistenza più tempestiva. Il Central Hospital è uno dei principali ospedali pubblici di Singapore, noto per la sua eccellenza medica. Lo riporta il sito di notizie 联合早报. Questa innovazione rappresenta un passo avanti significativo nella gestione delle emergenze sanitarie nella città-stato.