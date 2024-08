Singapore: Torna la competizione Campari Red Hands Asia dopo 5 anni di pausa

08 Agosto 2024_ La competizione Campari Red Hands Asia, dedicata ai bartender, riprende dopo una pausa di cinque anni con il tema "Cocktail & Senses". Quest'anno, 15 team di bar di Singapore parteciperanno a una serie di sfide, culminando in una finale locale che si terrà il 16 settembre, con il vincitore che rappresenterà Singapore alla finale mondiale a Milano. I partecipanti dovranno presentare cocktail innovativi che celebrano i sensi e l'uso del Campari, un ingrediente iconico della mixology italiana. La notizia è riportata da asia-bars.com. La competizione non solo celebra l'arte della mixology, ma sottolinea anche l'importanza del Campari, un simbolo della cultura aperitivo italiana, in un contesto globale.